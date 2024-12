SGP Vlissingen: Wij willen absoluut niet ingaan tegen Gods Woord

Dat zegt tweede voorzitter Reinier van den Bosse.

Hij reageert daarmee op een initiatief van het bestuur van de SGP-kiesvereniging in Ederveen dat dinsdag via het Reformatorisch Dagblad naar buiten kwam.

Tweede voorzitter Reinier van den Bosse van de SGP-kiesvereniging Wees Getrouw uit Vlissingen. beeld Van den Bosse Bewindvoeringen

Kern daarvan is dat dit bestuur de kiesvereniging in Vlissingen dringend wil verzoeken haar ideeën in te trekken en af te zien van het indienen van moties en dergelijke „die tegen de Bijbel ingaan.” Ook spreekt het bestuur van Ederveen zijn verontrusting uit over het initiatief van Vlissingen, „in het besef dat het momenteel meer dan ooit nodig is om elkaar als SGP’ers vast te houden”.

De SGP Vlissingen wil ook dat hun voorvrouw Lilian Janse-van der Weele een plek krijgt op de SGP-kandidatenlijst bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

In een mail vroeg het bestuur andere lokale SGP-besturen uit Gelderland of zij wilden meetekenen.

Goed contact

Van den Bosse, die het nieuws over het Ederveense initiatief via deze krant vernam, zegt dat er inmiddels goed telefonisch contact is geweest tussen de beide besturen. „Wij wachten nu de brief af en hebben begrepen dat die ons snel zal worden toegestuurd.”

Ederveen zou de vierde SGP-kiesvereniging zijn die Vlissingen schriftelijk aanspreekt op het voorstel tot aanpassing van het beginselprogramma, zegt Van den Bosse. „We hebben inmiddels van drie kiesverenigingen uit het midden van het land een brief gehad en daar eenmalig op gereageerd.”

Ook Ederveen kan zo’n eenmalige, inhoudelijke reactie tegemoet zien, aldus Van den Bosse. „Verdere communicatie hierover zal echter verlopen via het hoofdbestuur.”

De Zeeuw onderstreept dat Vlissingen er alles aan is gelegen dat er binnen de SGP „een open gesprek” plaatsvindt over dit gevoelige onderwerp. „Wij voelen ons daarom verantwoordelijk om dit met de grootst mogelijke zorg op te pakken.”