Wilders weet niet of hij plannen herbewapening EU steunt

Binnenland

De grootste coalitiepartij PVV weet nog steeds niet of ze voor de Europese plannen voor versterking van de defensie is. De minister-president krijgt „totale vrijheid” bij het overleg over de plannen van de Europese Commissie, maar „de PVV stemt niet automatisch voor”, zei PVV-leider Geert Wilders dinsdag in de Tweede Kamer over de komende EU-top waar de herbewapening weer aan de orde komt.