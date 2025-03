Zelensky: Oekraïne steunt voorstel staking aanvallen op de energie-infrastructuur

Rusland en de Verenigde Staten gaan onmiddellijk verder onderhandelen over de oorlog in Oekraïne, meldt het Witte Huis na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin. Deze onderhandelingen gaan over een volledig staakt-het-vuren, permanente vrede en een maritiem staakt-het-vuren in de Zwarte Zee.

De onderhandelingen moeten in het Midden-Oosten plaatsvinden. In de verklaring van het Witte Huis wordt geen land genoemd. Amerikaanse afgevaardigden ontmoetten onlangs zowel Russische als Oekraïense functionarissen in Saudi-Arabië.

Het Witte Huis verklaart dat Trump en Poetin vinden dat de oorlog moet eindigen met „duurzame vrede”. Ook wordt bevestigd dat de twee leiders het eens zijn dat „de weg naar vrede zal beginnen met een staakt-het-vuren op het gebied van energie en infrastructuur”. Het Kremlin maakte als eerste bekend dat Poetin akkoord is met een gedeeltelijk staakt-het-vuren.

Trump en Poetin benadrukten in hun telefoongesprek „het belang van verbeterde bilaterale betrekkingen” tussen hun landen, staat verder in de verklaring van de VS. Een verbeterde relatie zou enorme voordelen bieden. Het Witte Huis heeft het over onder meer economische deals en geopolitieke stabiliteit bij vrede.