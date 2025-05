Medewerkers Vaticaan plaatsen schoorsteen op Sixtijnse Kapel

Het conclaaf vindt achter gesloten deuren plaats met 133 kardinalen. De stembiljetten worden na elke stemming verbrand. De rook die daarbij vrijkomt, stijgt uit de schoorsteen. Bij witte rook hebben de kardinalen een nieuwe paus gekozen, zwarte rook betekent dat een nieuwe stemming nodig is.

Een paus moet gesteund worden door twee derde van de kardinalen. Op de eerste dag vindt één stemming plaats, omdat de kardinalen die ochtend naar een speciale mis in de Sint-Pietersbasiliek gaan. Op andere stemdagen wordt zowel in de ochtend als in de middag gestemd. Paus Franciscus, die op 21 april overleed, werd in 2013 op de tweede dag van het conclaaf gekozen.