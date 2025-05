Brits Reform levert eerste burgemeester en wint zetel van Labour

Het Noord-Engelse Runcorn and Helsby was het enige kiesdistrict voor het parlement in Westminster dat werd verdeeld, omdat de vorige parlementariër (van Labour) werd veroordeeld voor een vechtpartij. De kandidaat van Reform behaalde in eerste instantie vier stemmen meer dan de kandidaat van Labour. Na een volledige hertelling scheelde het zes stemmen.

Reform schreef ook geschiedenis door voor het eerst een burgemeestersverkiezing te winnen. Andrea Jenkyns won in Greater Lincolnshire, een gebied in het noordoosten van Engeland waar voor het eerst een burgemeester werd gekozen.

Farage spreekt na de successen van een „grootse avond”.

Volgens de BBC en Sky News zijn de eerste resultaten harde klappen voor Labour en de regering van premier Keir Starmer. De linkse partij behoudt wel drie andere burgemeesterszetels, maar weet in alle drie de verkiezingen Reform maar net achter zich te houden.

In de loop van de dag komen nog de resultaten van de verkiezingen in county’s voor lokaal bestuur naar buiten, een soort gemeenteraden. De verwachting is dat Labour, en vooral ook de Conservatieven, ook daar veel zetels zullen verliezen aan Reform. Die partij behaalde vier jaar geleden niet één zetel.