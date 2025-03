Veel rook door brand in vrachtauto met papier op A73 bij Maasbrug

De A73 is ter hoogte van de brand in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers kunnen omrijden via Eindhoven en Den Bosch. Een medewerker van ANWB Verkeersinformatie laat weten dat de brand weliswaar aan een kant van de snelweg woedt, maar dat de rook ook het verkeer aan de andere kant hindert. Daarom is de snelweg daar in beide richtingen dicht. Het is onbekend hoelang dat nog duurt.

Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is het dinsdagochtend in het algemeen druk op de Nederlandse snelwegen. Dat herkent ook de ANWB. Op het drukste moment tot nu toe stond er 780 kilometer file, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog op, verwacht de medewerker. Onder meer rond Rotterdam is het druk. Ook de wegwerkzaamheden op de A16 in de Drechttunnel veroorzaken vertraging, zegt hij.