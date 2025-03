Duizenden Israëliërs demonstreren tegen regering Netanyahu

Twee miljoen mensen zijn in levensgevaar nu het geweld in Gaza weer is opgelaaid. Dat is de inschatting van het Rode Kruis nadat Israël in de nacht van maandag op dinsdag een einde heeft gemaakt aan de wapenstilstand. Er is gebrek aan voedsel, drinkwater en medische apparatuur.

Een Palestijnse man huilt naast de lichamen van omgekomen Palestijnen. beeld AFP, BASHAR TALEB

Ambulances van de Palestijnse Rode Halve Maan rijden volgens de hulporganisatie opnieuw af en aan om gewonden te helpen. „Dit is een nieuw humanitair dieptepunt, met alleen maar verliezers”, zegt Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis. „Er vallen opnieuw dodelijke slachtoffers, familieleden van gijzelaars blijven in onzekerheid over het lot van hun geliefden. Het staakt-het-vuren heeft de afgelopen weken zoveel levens gered, nu staan de levens van 2 miljoen mensen op het spel.”