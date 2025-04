Pakistaanse minister: India plant aanval binnen 24 tot 36 uur

De spanningen tussen Pakistan en India zijn opgelopen na een aanval in Pahalgam in Kasjmir vorige week. Daar werden 25 Indiase burgers en een Nepalees gedood door pro-Pakistaanse separatisten, die in het Indiase deel strijden voor onafhankelijkheid of aansluiting bij Pakistan.

De Pakistaanse minister schreef ook: „Elke agressieve daad zal met een daadkrachtig antwoord worden beantwoord. India is volledig verantwoordelijk voor eventuele ernstige gevolgen in de regio.”