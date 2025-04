Trump haalt uit naar Fed-baas in speech over eerste 100 dagen

„De inflatie is in principe gedaald en de rente is gedaald, ondanks het feit dat ik een Fed-werknemer heb die niet echt goed werk levert”, zei Trump in een kleine plaats net buiten Detroit in de staat Michigan. „Je hoort de Fed niet te bekritiseren. Je hoort hem (Powell) zijn gang te laten gaan, maar ik weet veel meer over rentes dan hij.”

Trump zei eerder deze maand dat hij niet van plan is Powell te ontslaan, na dagenlang te hebben geklaagd over het uitblijven van renteverlagingen door de Fed. Wel benadrukte hij dat hij daartoe bevoegd is.

De president herhaalde in zijn toespraak bekende thema’s uit zijn verkiezingscampagne, zoals illegale immigratie en verkiezingsfraude door Democraten, en beloofde opnieuw „Amerika geweldig te maken”.