Verzoeken om informatie bij ministeries duurden weer langer

Burgers kunnen zich sinds mei 2022 beroepen op de Woo om overheidsdocumenten op te vragen. Tot die tijd gold de soortgelijke Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Onder meer journalisten en advocaten gebruiken de wet om informatie te krijgen over de gang van zaken bij onder meer ministeries, waterschappen en gemeenten.

De wachttijd is sinds 2022 alleen maar toegenomen, staat in het onderzoek. Dat jaar duurde een informatieverzoek gemiddeld 161 dagen. In 2024 was het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemiddeld het snelst met 99 dagen en Justitie en Veiligheid het langzaamst met 299 dagen.

Onder overheden klinkt juist dat de verzoeken veel moeite kosten. Ministeries hebben afgelopen jaar inderdaad meer Woo-verzoeken verwerkt dan het jaar daarvoor, schrijven de onderzoekers. In 2023 ging het om 1762 zogeheten besluiten, afgelopen jaar waren dat er ruim 2000. Toch zijn dit volgens het onderzoek „nog steeds relatief weinig informatieverzoeken in vergelijking met omringende landen”.

Het kabinet heeft recent ook een eigen ‘dashboard’ gepubliceerd met cijfers over de afhandeling van informatieverzoeken. Daar staat op dit moment dat ministeries gemiddeld 143 dagen de tijd nemen. Het verschil komt doordat verzoeken soms tijdelijk worden opgeschort, schrijven de onderzoekers. De overheid zou die dagen niet meetellen, zijzelf wel.