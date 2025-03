Trump kijkt uit naar telefoongesprek met Poetin

„Er is al veel overeenstemming bereikt over veel elementen van een definitief akkoord, maar er is nog veel te doen”, aldus Trump. De VS hebben een voorstel voor een bestand van dertig dagen gedaan, waarmee Rusland nog niet heeft ingestemd. Oekraïne is wel akkoord.

„We willen kijken of we die oorlog kunnen beëindigen”, zei Trump afgelopen weekend over het gesprek met Poetin. „Misschien lukt dat, misschien ook niet, maar ik denk dat we een goede kans maken.” Het Kremlin heeft ingestemd met een telefoongesprek met Trump.