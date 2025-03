VVD pleit voor minimaal 3,5 procent van bbp naar defensie

Yeşilgöz pleitte in haar toespraak ook voor een „speciale defensieautoriteit” en noemde de Amerikaanse militaire onderzoeksgroep Darpa daarbij als voorbeeld. „Dit instituut moet geavanceerde technologie ontwikkelen, zoals AI voor cyberverdediging en quantumbeveiliging.”

„De tien vuistregels die wij het afgelopen decennium bij ons buitenlandbeleid hanteren, zijn flink aan herijking toe”, aldus Yeşilgöz, die in plaats daarvan „vijf pijlers voor een volwassen buitenlandbeleid” presenteerde. De eerste pijler is min of meer hetzelfde als de eerste vuistregel die VVD’er Han ten Broeke in 2016 opschreef: het belang van Nederland moet de leidraad zijn van de buitenlandkoers.