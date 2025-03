Bruinvis verdronken bij zenderactie Waddenzee

Het projectteam had al een volwassen vrouwelijk dier gezenderd, toen het een tweede wilde zenderen. De onderzoekers vingen een kleinere bruinvis die echter stress leek te hebben en lieten die weer vrij. In het net zat nog een vrouwelijke bruinvis, die verdronk.

De zenderactie is per direct gestopt en de dode bruinvis is naar de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Ook laat de WUR weten dat er een grondige evaluatie volgt over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Pas daarna wordt besloten hoe er verder wordt gegaan met het onderzoek, dat deels in opdracht is van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Bruinvissen zijn een beschermde diersoort en verwant aan dolfijnen. Ze kunnen niet heel lang onder water blijven. Door ze te zenderen hopen de onderzoekers meer te weten te komen over het leefgebied van de dieren in met name de Noordzee. Voor het onderzoek zijn in mei al twee bruinvissen in de Oosterschelde gezenderd. Daarvan werd een bruinvis een maand later dood teruggevonden. Een doodsoorzaak is niet vastgesteld.

SOS Dolfijn wil dat het onderzoek definitief stopt. Directeur Annemarie van den Berg zegt tegen NH Nieuws het „erg zorgwekkend” te vinden dat een bruinvis is verdronken en dat een ander is vrijgelaten om tekenen van stress. Volgens haar kan zenderen wel, „maar dan wel onder goede omstandigheden”.