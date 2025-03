Onderzoekers zien kansen voor herinvoering alcoholslot

Een alcoholslot houdt in dat een bestuurder een blaastest moet doen voordat die kan wegrijden. De maatregel werd in 2011 ingevoerd, maar enkele jaren later weer afgeschaft om juridische bezwaren. Een Kamermeerderheid wil het slot terugbrengen om rijden onder invloed tegen te gaan.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kon de alcoholsloten destijds opleggen aan bestuurders die te veel hadden gedronken. Zo’n ‘bestuursrechtelijke’ maatregel zou samen met een strafrechtelijke vervolging betekenen dat een bestuurder dubbel werd gestraft. Dat mag niet, vond de Hoge Raad in 2015. De Raad van State voegde daaraan toe dat een alcoholslot voor de ene persoon veel grotere gevolgen kon hebben dan voor de andere.

In het strafrecht zijn deze juridische problemen er niet. Maar de onderzoekers zien wel praktische risico’s, bijvoorbeeld dat rechters de maatregel weinig opleggen. In het bestuursrecht zijn er ook kansen om het alcoholslot in te voeren, maar het risico blijft dat de Hoge Raad de maatregel opnieuw als dubbele straf bestempelt.

Ga dus verder met het strafrecht, schrijven de onderzoekers. Ze adviseren Madlener om een strafrechtelijke variant „gedetailleerd uit te werken” en daarna een besluit te nemen.

Madlener gaat daar niet in mee. Samen met zijn collega David van Weel (Justitie, VVD) wil hij toch ook nog naar het bestuursrecht kijken. Het kabinet wil erop terugkomen voordat de Kamer over verkeersveiligheid praat. Waarschijnlijk is dat in juni.