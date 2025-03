Onderzoek: woon-werkverkeer stabiliseert na corona

In vergelijking met 2023 werden er vorig jaar met de auto meer kilometers afgelegd. Er zijn meer automobilisten bijgekomen, maar per automobilist is er wel een lichte afname van het gemiddeld aantal ritten per week. In 2019 maakte de gemiddelde automobilist zeven woon-werkritten per week, mede door het thuiswerken is dat nu 6,2.

De onderzoekers zagen dezelfde ontwikkeling de afgelopen jaren ook al, maar toen een stuk sterker. „Dit wijst erop dat het reisgedrag na de COVID-19-pandemie begint te stabiliseren”, schrijven ze.