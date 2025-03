M23-rebellen in Congo doen niet mee aan vredesoverleg

De groep beschuldigde „bepaalde” internationale instellingen van het „opzettelijk saboteren” van de vredesinspanningen. De EU strafte M23-kopstukken en daarnaast drie Rwandese militaire bevelhebbers en het hoofd van het Rwandese mijnbouwagentschap voor hun steun aan de opstand. M23 veroverde al een aanzienlijk gebied in het aan bodemschatten rijke oosten van Congo, dat grenst aan Rwanda.

De Afrikaanse Unie had de Angolese president Joao Lourenco aangewezen om te bemiddelen in het conflict. De regering in Kinshasa zegt nog steeds te willen overleggen, ondanks de afwezigheid van M23.