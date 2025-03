Enexis: elektrische auto vaker opladen buiten drukte op stroomnet

Uit de proef kwam voorlopig naar voren dat zeker de helft van de elektrische voertuigen niet per se tijdens de piekmomenten op het stroomnet opgeladen hoeft te worden, maar dat dit zonder grote problemen voor de gebruikers later in de avond en ’s nachts kan. Veel laadsessies worden nog steeds op tijd afgerond, zonder dat gebruikers vroegtijdig hoeven te stoppen met laden, meldt de provincie Noord-Brabant.

Bij de pilot, die van november 2024 tot en met maart 2025 plaatsvond, werd bij 1600 openbare laadpunten de laadsnelheid tussen 15.00 en 21.00 uur beperkt. Daarbij werd steeds bekeken hoeveel auto’s er tegelijk werden opgeladen en hoeveel ruimte er was op het stroomnet. Na 21.00 uur kwam er meer laadcapaciteit en vanaf 23.00 uur was die weer gewoon. Gebruikers die echt niet konden wachten, konden op gewone snelheid opladen. De proef vond plaats bij laadpunten van Vattenfall. Het is de bedoeling dat ook laadpunten van andere exploitanten gaan meedoen.

Enexis vindt de uitkomsten veelbelovend. „Het is nu zaak om snel op te schalen. Het elektriciteitsnetwerk loopt in hoog tempo vol en de netkosten stijgen.” Directeur Alied Wessels Boer van Vattenfall InCharge wijst erop dat in dit geval veel kleine aansluitingen samen impact kunnen hebben. De Brabantse gedeputeerde Bas Maes (energie) noemt het een slimme oplossing om de beschikbare netcapaciteit de komende jaren optimaal te benutten. Het stroomnet in Nederland zit op veel plekken vol, waardoor onder meer bedrijven moeten wachten op een aansluiting. „Terwijl we van het gas af gaan, moeten we zorgen dat, ondanks de beperkte capaciteit van het huidige energienet, iedereen voldoende stroom heeft. Dat vraagt om creatieve oplossingen.”