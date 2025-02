Recept uit: ”Oma’s Indische keukengeheimen”: babi ketjap 

Het is de klassieker ”Oma’s Indische keukengeheimen” van Oma Keasberry. Keasberry kwam in 1950 vanuit Java naar Nederland en ze runde jarenlang een Indisch restaurant in Amsterdam. In 1976 werden haar recepten gebundeld, iets waar haar gasten al jarenlang om vroegen.

Ik denk dat ik het kookboekje heb meegenomen uit mijn ouderlijk huis. Het telt ruim honderd bladzijden, is wat vergeeld, maar vergelijkbare exemplaren gaan voor zeker 50 euro over de toonbank (en dat snap ik). Voor de liefhebber: via keasberry.com is momenteel een herdruk te koop voor de helft van die prijs.

Keasberry formuleert bondig, er passen soms wel drie recepten op een pagina. Bekende gerechten als babi pangang of spekkoek staan in het boek, maar ook atjar koening van vis (makreel in zoetzure saus) en groentegerechten, zoals sajoer taugé (veel taugé, wat prei en bladselderij in kruidige kokosmelk). Voor veel recepten zijn ingrediënten als tamarinde, laos, trassi en salam nodig, naast specerijen als kurkuma (koenjit) en komijn (djinten). Ik koos een recept dat met weinig ingrediënten te maken is. De bereidingswijze heb ik tekstueel iets gemoderniseerd.

Nieuws in beeld beeld RD beeld RD beeld RD beeld RD beeld RD

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 7: Babi ketjap van Oma Keasberry.