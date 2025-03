Hof begint in Marengo aan driedaagse ondervraging kroongetuige

De rechtbank oordeelde eerder dat de verklaringen van B. betrouwbaar waren en daarom als bewijs gebruikt kunnen worden. Hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee anderen werden, mede op basis hiervan, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De advocaten van de medeverdachten hebben grote vraagtekens bij die betrouwbaarheid gezet. Kroongetuige B. kreeg in ruil voor zijn verklaringen strafvermindering en werd veroordeeld tot tien jaar cel.

Tijdens het verhoor in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol zal vermoedelijk aan bod komen of B. geld kreeg voor zijn verklaringen. In berichten die hij aan familie verstuurde, zou hij hebben geschreven dat hij zoveel mogelijk geld wilde van justitie.

B. liet zich in 2017 arresteren nadat hij klem kwam te zitten tussen de vermeende criminele organisatie van Taghi en de nabestaanden van een slachtoffer van een vergismoord. In maart 2018 werd bekend dat hij een deal had gesloten met justitie. Een week later werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

In het hoger beroep van Marengo staan veertien verdachten terecht. Het proces draait om meerdere moorden en is in de voorbereidende fase. Het is de bedoeling dat de zaak vanaf eind dit jaar inhoudelijk behandeld wordt.