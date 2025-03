Dodental loopt op na brand in nachtclub in Noord-Macedonië

155 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 18 in kritieke toestand verkeren. Sommige zwaargewonden worden naar ziekenhuizen in andere Europese landen overgebracht, meldt de minister.

Van 35 doden is de identiteit inmiddels vastgesteld, meldt de binnenlandminister tijdens een bezoek aan de locatie van de brand in Kocani, in het oosten van het land. Van de geïdentificeerde overledenen kwamen er 31 uit die stad.

De brand brak rond 03.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag uit tijdens een concert van het populaire hiphopduo DNK. Er waren meer dan duizend mensen aanwezig in de nachtclub, onder wie veel jongeren.

Volgens Tokovski werd de brand veroorzaakt door een vuurwerkmachine die gebruikt werd tijdens het concert.