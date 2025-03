Timmermans ziet ‘meer ruimte’ ontstaan op links

Melkert hield Timmermans voor dat veel kiezers GroenLinks „te links” vinden en daarom niet op de gecombineerde partij zouden stemmen. Nu het electoraat is opgeschoven naar rechts, zijn de stemmen in het midden te halen, denkt hij. Maar daar ging Timmermans niet in mee. Hij vindt bovendien dat van GroenLinks vaak „een karikatuur” wordt gemaakt. „Alsof ze daar allemaal in grotten willen wonen en gras willen kauwen. Dat klopt gewoon niet.”

GroenLinks-PvdA staat in peilingen rond hetzelfde aantal zetels als bij de verkiezingen in november 2023, terwijl de coalitiepartijen - met name NSC - op fors verlies staan. Dat zijn partij daar nauwelijks van profiteert, baart Timmermans geen zorgen. De winst van het linkse verbond ging destijds ten koste van andere progressieve partijen. Maar die vermeende strategische stemmers zijn volgens hem gebleven, terwijl D66, Volt en de Partij voor de Dieren nu ook op winst staan.

„Links is stap voor stap aan het groeien”, concludeert Timmermans. En als mensen bij de volgende verkiezingen opnieuw strategisch gaan stemmen, „dan wil ik het nog weleens zien”. Hij denkt dat er „potentieel nog aardig wat zetels” zijn te halen voor GroenLinks-PvdA. En dat is nodig, weet hij, want partijen als VVD en CDA „gaan alleen maar met ons regeren als ze niet anders kunnen”.

Timmermans waarschuwde opnieuw voor „nostalgie” bij zijn partijgenoten. „De samenleving verandert, de wereld verandert, daar passen nieuwe vormen bij. En een consolidatie op links is hartstikke hard nodig willen we überhaupt nog een kans krijgen om invloed te krijgen op het landsbestuur.”

Hij prees de „ongelofelijke verdiensten” van Melkert voor de partij, maar benadrukte dat critici als hij „misschien 10 procent” van de leden vertegenwoordigen. De overgrote meerderheid steunt volgens hem de fusieplannen. De vrees dat de sociaaldemocratie verdwijnt, vindt hij onterecht. „We worden gewoon groene sociaaldemocraten, dat beloof ik je.”