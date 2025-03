Hulpdiensten druk met ingestorte Wilhelminatoren in Valkenburg

De Wilhelminatoren op de Zuid-Limburgse Heunsberg stortte zondagochtend door nog onbekende oorzaak plotseling in. De eerste meldingen daarvan kwamen rond 06.45 uur binnen bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, zegt een woordvoerder. „Mensen belden de meldkamer om te zeggen dat de toren er niet meer stond.”

Er zijn volgens de zegsman nog altijd geen signalen dat er slachtoffers onder het puin liggen, maar „we kunnen het niet uitsluiten”. Daarom wordt gezocht naar eventuele slachtoffers met de hulphonden en drones.

De Wilhelminatoren, een 30 meter hoog rijksmonument dat in 1906 werd gebouwd, was volgens de website dicht voor onderhoud. De woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat het terras en de brasserie onder in de toren vrijdagavond nog wel open waren. Alleen het uitkijkplatform was dicht, dus bezoekers konden de toren niet beklimmen.

De onderhoudswerkzaamheden aan het platform waren volgens de woordvoerder nog niet begonnen. Om wat voor werkzaamheden het gaat, is niet duidelijk. De ANP-verslaggever zag dat de eigenaar van de toren zondagochtend poolshoogte kwam nemen, maar niet met de pers wilde praten en snel weer weg was.