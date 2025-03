Radio Free Europe dreigt volgens voorzitter te sluiten door Trump

RFE/RL wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Het moederbedrijf van de zender, het Amerikaanse Agentschap voor Global Media (USAGM), heeft zaterdag laten weten dat de federale overeenkomst voor financiële bijstand voor de wereldwijde activiteiten van RFE/RL is beëindigd.

Trump heeft grote bezuinigingen bevolen op USAGM, dat toezicht houdt op door de staat gefinancierde buitenlandse omroepprogramma’s in de Verenigde Staten. Ook de financiering van de officiële buitenlandse omroep van de Verenigde Staten, Voice of America (VOA), wordt gekort.

RFE/RL werd in 1949, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, door de VS opgericht om propaganda uit de Sovjet-Unie tegen te gaan. Het hoofdkantoor van RFE/RL is sinds 1995 in de Tsjechische hoofdstad Praag gevestigd.

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jan Lipavsky zei zondag dat hij de kwestie met andere Europese landen gaat bespreken. „Het is niet in ons belang dat er om ons heen totalitaire regimes opbloeien. Daarom moeten we praten over maatregelen om deze instelling te behouden”, aldus Lipavsky.