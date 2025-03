Macron kijkt naar opties om Franse burgers te ‘mobiliseren’

„We kijken naar mogelijkheden om burgers te mobiliseren in crisistijd”, zei hij. Details over hoe hij de Franse maatschappij wil mobiliseren gaf Macron niet.

Macron sloot wel uit dat de dienstplicht opnieuw wordt ingevoerd. Volgens de president is dat „geen realistische optie”, omdat Frankrijk niet langer de „logistiek” heeft die hiervoor nodig is. De verplichte militaire dienst werd in Frankrijk in 2001 afgeschaft.

Verschillende Europese landen overwegen om de militaire dienstplicht opnieuw in te voeren om hun verdediging tegen de Russische agressie te versterken. Zorgen over de kracht van de NAVO zijn verder toegenomen nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat Europa voor zijn eigen veiligheid moet zorgen.