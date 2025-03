Meer dan 100.000 demonstranten bij anticorruptieprotest Belgrado

Het protest is de laatste in een maandenlange reeks demonstraties. Die volgden op het instorten van een dak van een treinstation in de stad Novi Sad in november. Daarbij vielen vijftien doden. Het station was net gerenoveerd. Volgens de demonstranten was de ramp het gevolg van slecht toezicht door de overheid en corruptie.

Volgens de Servische minister van Binnenlandse Zaken Ivica Dacic zijn vooralsnog geen grote ongeregeldheden gemeld bij de demonstratie. In de aanloop naar het protest werden wel dertien mensen aangehouden, onder wie drie mannen die tractoren van aanhangers van president Aleksandar Vucic aanvielen. De minister herhaalde zaterdag een oproep van de regering om de rust te bewaren.