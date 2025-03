Inbraak in kerk gg Sprang-Capelle: „Erg dat iemand zo’n ruim geweten heeft”

Dat bevestigde ouderling A.J. van der Schans donderdag desgevraagd. „De inbraak werd op maandagmiddag ontdekt door een bestuurslid van de vrouwenvereniging dat in de kerk moest zijn. De dieven zijn weloverwogen te werk gegaan. Ze hebben zich toegang tot de kerk verschaft door middel van een deur in het verenigingsgebouw die mogelijk niet goed afgesloten was. Ze hebben geld meegenomen van de catechisatiebus, de collecten en het aanwezige adoptiegeld, in totaal ongeveer 800 euro. De politie is ingeschakeld. Van de daders ontbreekt ieder spoor.”

Van der Schans vindt het „verschrikkelijk dat mensen in een kerk, het huis van God, inbreken. Het is erg dat iemand zo’n ruim geweten heeft dat hij dit gedaan heeft, maar we moeten er allemaal voor bewaard worden. Het is te hopen dat de dief berouw krijgt. Daarvoor is ruimte bij ons.”