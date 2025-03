Conglomeraat krijgt kritiek uit China op havendeal Panamakanaal

De belangen van CK Hutchison gaan over naar een groep bedrijven onder leiding van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. Een bureau dat namens de Chinese regering banden onderhoudt met Hongkong publiceerde op zijn website een opiniestuk uit een staatskrant waarin die deal wordt bekritiseerd. De deal „verraadt het hele Chinese volk” voor geldelijk gewin en kwam tot stand na ongeoorloofde druk door de Amerikaanse regering, staat in het stuk.

In de principeovereenkomst ter waarde van 22,8 miljard dollar gaan de meeste internationale havenactiviteiten van CK Hutchison, waaronder containerterminals in Rotterdam, over naar BlackRock en andere investeerders. CK Hutchison benadrukt onafhankelijk te zijn van de Chinese overheid. Toch vrezen beleggers na de kritiek voor verdere bemoeienis met het conglomeraat. Aandelen sloten in Hongkong ruim 6 procent lager.