Vrees voor grote overstromingen door hevige regen in Italië

In de regio’s rond Bologna, Ferrara, Florence, Forlì en Ravenna regent het volgens plaatselijke media al geruime tijd onophoudelijk. Dit houdt vrijdag enige tijd aan volgens weerberichten.

Voor Emilia-Romagna en Toscane is een weeralarm afgegeven en in een aantal plaatsen zijn straten ondergelopen. Het waterpeil in rivieren en beken stijgt. Bij Florence is een deel van de autosnelweg A1 als gevolg van overstromingen dicht. In een dorp bij Florence zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee gewonden gevallen toen door de regenval een muur op een weg stortte en een auto beschadigde.