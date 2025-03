Kremlin ‘voorzichtig optimistisch’ na gesprek met Trump-gezant

Buitenland

Het Kremlin zegt „voorzichtig optimistisch” te zijn over een toekomstig staakt-het-vuren in Oekraïne. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff sprak donderdagavond laat met de Russische president Vladimir Poetin over het Amerikaanse standpunt en het Kremlin is daar „over het algemeen” tevreden over. Wel zou er nog veel aan het voorstel gewerkt moeten worden en moeten Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump eerst maar eens bellen.