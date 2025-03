Russische componiste Sofia Goebaidoelina (93) overleden

Goebaidoelina wordt gezien als een van de meest invloedrijke componisten van na de Tweede Wereldoorlog. In Nederland werd ze bekend door de tv-serie ”Toonmeesters” van dirigent Reinbert de Leeuw en regisseur Cherry Duyns.

Sofia Goebaidoelina (1931) werd geboren in de Russische stad Tsjistopol, Ze studeerde compositie en piano in Kazan en Moskou. In een tijd waarin westerse muziek verboden terrein was, speelde Goebaidoelina deze composities toch. Dat leverde haar een moeizame relatie op met het Russische regime. In haar weerstand tegen de onderdrukking had ze veel aan Dmitri Sjostakovitsj, die haar op het hart bond haar eigen, experimentele weg te volgen.

Terwijl haar muziek in haar vaderland verboden was, speelden musici in het westen jaar composities wel. Lange tijd mocht Goebaidoelina ook niet reizen naar het westen; dat veranderde pas toen Michail Gorbatsjov in 1985 president werd.

Goebaidoelina schreef zo’n honderd composities, waarin vaak een mystieke sfeer te horen is. Dat heeft te maken met haar overgang naar de Oosters-Orthodoxe Kerk. In Nederland wordt haar werk vooral uitgevoerd door gezelschappen als het Concertgebouworkest, Cappella Amsterdam, Asko|Schönberg en Amsterdam Sinfonietta.

De laatste ruim dertig jaar leidde Goebaidoelina een teruggetrokken bestaan in het Duitse Appen, bij Hamburg. Daar overleed ze donderdag.