AFM vindt geen bewijs voor marktmanipulatie rond aandelen Azerion

„Op basis van het onderzoek heeft de AFM niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van marktmanipulatie en is geen betrokkenheid van Azerion en/of haar grootaandeelhouders gebleken”, meldt de toezichthouder.

In verband met het onderzoek trad Atilla Aytekin, een van de topmannen, tijdelijk terug. Azerion werd in 2014 opgericht en is snel gegroeid, mede door overnames. De onderneming zit bijvoorbeeld achter de spellen Governor of Poker 3 en Hotel Hideaway.