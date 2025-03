Rusland en China roepen op sancties tegen Iran te schrappen

Iran herhaalde tijdens het overleg in Beijing de bewering dat het nucleaire programma voor vreedzame doeleinden is. Het Westen twijfelt daaraan omdat de Iraniërs steeds hoger verrijkt uranium produceren en daarmee steeds dichter bij een kernwapen komen.

Teheran beloofde in 2015 het atoomprogramma te beperken, in ruil voor verlichting van Amerikaanse sancties. Donald Trump trok de Verenigde Staten drie jaar later weer terug uit die overeenkomst en hervatte de sancties.

Nu Trump opnieuw in het Witte Huis zit wil hij de gesprekken over het Iraanse atoomprogramma nieuw leven inblazen. Hij zei afgelopen week een brief te hebben gestuurd aan de ayatollah Ali Khamenei en dat dit op twee manieren kan worden opgelost: „militair, of je sluit een deal.”

Teheran reageerde dat het onder dit soort dreigementen niet wil onderhandelen.