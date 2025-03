Amerikaanse universiteit ontslaat meer dan 2000 medewerkers

Het is de grootste ontslagronde in de geschiedenis van de universiteit. Het betreft het ontslag van 247 medewerkers in de Verenigde Staten en 1975 buiten de VS in 44 landen.

„Dit is een moeilijke dag voor onze hele gemeenschap. De beëindiging van meer dan 800 miljoen dollar (ruim 738 miljoen euro) aan financiering van USAID dwingt ons nu om cruciaal werk hier in Baltimore en internationaal af te bouwen”, aldus de universiteit in een verklaring.