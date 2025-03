China, Rusland en Iran praten over Iraanse nucleaire kwesties

In 2015 sloot Iran een deal met de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Iran stemde ermee in om zijn nucleaire programma te beperken in ruil voor het opheffen van internationale sancties. Maar in 2018 trok Donald Trump, een jaar in zijn eerste termijn in het Witte Huis, zich terug uit het pact.

Vorige week zei Trump dat hij een brief had gestuurd naar de Iraanse leiders waarin hij naar eigen zeggen aandrong op onderhandelingen. „Ik hoop dat jullie gaan onderhandelen, want als we militair moeten ingrijpen, wordt het verschrikkelijk”, zei Trump over de inhoud van de brief in een interview met de Amerikaanse zender Fox Business. Hij benadrukte dat Iran geen kernwapens mag hebben. Het Westen vreest dat Iran snel over de mogelijkheid gaat beschikken om atoomwapens te maken.

De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft laten weten dat hij niet met de VS zou onderhandelen, terwijl hij „bedreigd” werd en dat Iran niet zou buigen voor de Amerikaanse „bevelen” om te praten.