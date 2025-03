Regering-Trump wil militaire opties voor toegang Panamakanaal

Na klachten van Trump dat China feitelijk de controle heeft over het belangrijke kanaal trok Panama zich formeel terug uit een Chinees project om handel te stimuleren, dat internationaal bekendstaat als het Belt and Road Initiative.

Ook een meerderheidsbelang in een havenbeheerder van havens bij het Panamakanaal werd verkocht na druk van Trump om Chinese belangen in de regio te beperken. De koper is een groep bedrijven, waaronder de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock.