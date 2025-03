Duterte moet vrijdagmiddag voor het eerst voor ICC verschijnen

Duterte werd dinsdag aangehouden in Manilla. Na een vlucht met een tussenstop in Dubai kwam hij woensdag aan op de luchthaven van Rotterdam. Hij is daarna overgebracht naar de PI Haaglanden in Scheveningen, waar hij wordt vastgehouden in het detentiecentrum van het ICC.

De oud-president wordt verdacht van tientallen moorden in zijn beruchte strijd tegen drugs. Volgens het ICC heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

De zitting van vrijdag wordt uitgezonden, maar wel met een half uur vertraging om mogelijk gevoelige informatie te beschermen. Dat is gebruikelijk, aldus het ICC.