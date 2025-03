Portugal gaat op 18 mei weer vervroegd naar de stembus

President Marcelo Rebelo de Sousa maakte zijn besluit bekend twee dagen nadat premier Luís Montenegro een vertrouwensstemming in het parlement had verloren. De oppositie meent dat het bedrijf van Montenegro’s familie heeft geprofiteerd van overheidscontracten.

Montenegro trad elf maanden geleden aan. Recente peilingen tonen geen grote wijzigingen in de voorkeur van de Portugese kiezers in vergelijking met de verkiezingen in maart vorig jaar. De door Montenegro geleide centrumrechtse Democratische Alliantie bemachtigde toen 80 zetels en de Socialistische Partij 78. De radicaal-rechtse partij Chega boekte forse winst.