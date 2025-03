Duterte maakt het volgens ambassade goed in Nederlandse cel

De 79-jarige Duterte kwam woensdag aan in Nederland na een lange reis vanuit de Filipijnen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag had een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd voor tientallen moorden in zijn beruchte strijd tegen drugs.

Bij vertrek van de luchthaven van Manilla leek Duterte slecht ter been en werd hij ondersteund. Bij een tussenstop in Dubai kreeg hij naar verluidt een medische check, en ook bij aankomst op Rotterdam stond een ambulance voor hem klaar.

Sara Duterte, dochter van de oud-president en zelf vicepresident, vertrok eerder deze week ook richting Nederland. Of zij al is aangekomen, is nog onduidelijk.