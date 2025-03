Rutte: wie NAVO-norm niet haalt krijgt vervelend telefoontje Trump

Acht NAVO-landen steken nog altijd minder in hun verdediging dan de afgesproken 2 procent van hun economie. Dan hoeven ze ook niet meer te rekenen op de bescherming van de Verenigde Staten, dreigde Trump al meermalen. Hij zaaide daarmee twijfel over de heilige belofte dat NAVO-landen een aanval op een van hen als een aanval op hen allen beschouwen.

Rutte wuift die twijfels weg. Trump heeft ook bij Ruttes bezoek donderdag weer verzekerd dat hij „totaal” is toegewijd aan dat vermaarde artikel 5, bezwoer de NAVO-secretaris-generaal. „Daar is geen discussie over. Dat is ook helemaal helder, ook vanuit Trump.” Ongeruste bondgenoten moeten beter luisteren, vindt Rutte.

Maar lidstaten doen er wel „heel verstandig” aan om zich nu heel snel aan de zogenoemde NAVO-norm te houden, zei Rutte. „Want ik denk dat hij anders ook wel gaat bellen met ze. En dat moeten ze niet willen. Dan wordt het een vervelend gesprek. Laten ze dan maar even met mij zaken blijven doen.”

Rutte twijfelt er niet aan dat Trump naar de NAVO-top in Den Haag komt eind juni, en „het hele gesprek vandaag stond helemaal in het teken van: hoe gaan wij van die top echt een splash maken”. Daar gaat het niet alleen om het opschroeven van de defensie-uitgaven, maar ook om het opvoeren van de wapenproductie. Dat is nodig om Rusland te kunnen bijbenen. En, zo benadrukt Rutte steeds vaker, ook China. Trump wil zich met de VS meer op die grote rivaal gaan richten.