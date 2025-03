Zelensky: Poetin wil helemaal geen bestand

Buitenland

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de Russische president Vladimir Poetin het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren afwijzen, maar is hij bang om dit rechtstreeks tegen de Amerikaanse president Donald Trump te zeggen. Rusland stelt voorwaarden aan een bestand om het te vertragen of om ervoor te zorgen dat het helemaal niet doorgaat, aldus Zelensky in zijn gebruikelijke avondboodschap op sociale media.