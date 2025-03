Meeste gasloze woningen van de Biblebelt in Waddinxveen

Dat valt op te maken uit onderzoek maandag van vergelijkingswebsite Slimster op basis van data van de regionale netbeheerders.

Het gaat om bijna een kwart van de woningen in Waddinxveen die gasloos zijn, terwijl het landelijk gemiddelde 18 procent is. Na de Zuid-Hollandse gemeente scoren de gemeenten Goes (20,7 procent), Zuidplas (20 procent), West Betuwe (19,7 procent) en Zaltbommel (19,7 procent) het beste op het gebied van gasloos wonen.

Rijssen (5,9 procent) en Kampen (6,6 procent) bungelen onderaan de lijst. Staphorst en Zwartewaterland ontbreken in het overzicht, omdat netbeheerders daarvan geen cijfers konden geven.

Gasaansluiting in woning. beeld ANP, Rob Engelaar

Brigitte Leferink, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Waddinxveen,****zegt desgevraagd dat de hoge score te maken heeft met de snelle groei van de gemeente. Zo zijn er volgens haar veel nieuwe woningen gebouwd die voor het grootste deel al aardgasvrij zijn.

Daarnaast stimuleert de Zuid-Hollandse gemeente haar inwoners om te verduurzamen. „We helpen inwoners met het isoleren van de woning door advies van vrijwillige energiecoaches en met een lokale subsidie.” Isolatie maakt woningen geschikt voor aardgasvrij wonen.

Ook werkt de gemeente aan een plan om vijf buurten in Waddinxveen-Noord van het gas af te halen. Zo’n 3500 huishoudens zijn daarover ingelicht. „Een aantal koplopers in de wijken is al van het aardgas af. Zij zijn een mooi voorbeeld voor ons en hun buren. Hun verhalen vertellen wij ook aan de rest van Waddinxveen”, aldus de wethouder.

Warmtenetten

Installatie van een warmtepomp. beeld ANP, Jeroen Jumelet

Biblebeltgemeente Ede scoort met 25,6 procent weliswaar iets hoger dan Waddinxveen, maar van dat percentage huishoudens is ruim de helft aangesloten op een warmtenet. Warmtenetten zouden volgens Slimster het beeld schetsen dat gemeenten goed bezig zijn, maar in de praktijk is dat warmtesysteem nog lang niet zo duurzaam als gewenst. **** De Warmtemonitor van het CBS uit 2019 laat zien dat voor zo’n 60 procent van de warmte in warmtenetten nog gas wordt gebruikt.

In Veenendaal en Woudenberg ligt het percentage gasloze woningen ook boven de 20 procent, maar ook zij zijn deels aangesloten op een warmtenet.

Blaricum heeft met 37,7 procent het hoogste percentage gasloze woningen, onder meer door het forse aandeel huishoudens met een warmtepomp. Veel gemeenten lijken het tussendoel van 20 procent aardgasvrije woningen in 2030 te behalen.