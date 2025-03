Oekraïne accepteert geen bevroren conflict, zegt onderhandelaar

Buitenland

Oekraïne zal nooit instemmen met het bevriezen van het conflict met Rusland, zegt de stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Andri Jermak, in een televisietoespraak. Dat heeft hij naar eigen zeggen ook duidelijk gemaakt aan de Verenigde Staten toen hij dinsdag in Saudi-Arabië afspraken maakte over een mogelijk bestand.