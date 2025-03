Maan helemaal verduisterd, Nederlanders kunnen alleen begin zien

De eclips begint rond 4.56 uur Nederlandse tijd. Langzaam maar zeker wordt het maanlicht wat vager. Rond 07.00 uur gaat de maan onder. Het duurt dan nog ongeveer een halfuur voordat de maan volledig verduisterd is.

Bij een totale maansverduistering staat de aarde precies tussen de maan en de zon in. De aarde blokkeert het zonlicht en de maan belandt in de schaduw. Dankzij de dampkring weet toch nog wat zonlicht om de aarde heen te buigen en de maan te bereiken. Het gaat vooral om rood licht, waardoor de maan een rode gloed krijgt. Zo’n verduistering wordt een bloedmaan genoemd.

In september is er ook een totale maansverduistering. Het hoogtepunt en het einde daarvan zijn in Nederland zichtbaar. Daarna moeten we wachten tot oudejaarsdag 2028 voordat we delen van een totale maansverduistering kunnen aanschouwen.

Op 20 december 2029 is in Nederland een totale maansverduistering van begin tot einde te zien. De laatste keer dat dit gebeurde, was in september 2015.