Peter R. de Vries Foundation keert voor het eerst beloning uit

Binnenland

De Peter R. de Vries Foundation keert een beloning van 100.000 euro uit aan de anonieme tipgever die doorslaggevende informatie verstrekte in de zaak rond de moord op Mike Venema. Dat heeft de stichting bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de Peter R. de Vries Foundation, sinds de oprichting in 2021, een beloning uitkeert.