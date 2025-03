Netanyahu haalt uit naar VN om beschuldigingen genocide

„Het anti-Israëlische circus dat bekendstaat als de VN-Mensenrechtenraad is al lang ontmaskerd als een antisemitische, corrupte, terreurondersteunende en irrelevante organisatie”, aldus Netanyahu in een verklaring. De desbetreffende onderzoekscommissie werd in 2021 door de VN-Mensenrechtenraad opgericht om onderzoek te doen naar vermeende schendingen van het internationaal humanitair recht en mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden.

De premier stelt dat zijn land zich vorige maand niet voor niets heeft teruggetrokken uit de VN-Mensenrechtenraad. Die is volgens Israël niet bezig met de bevordering van mensenrechten, maar met de verspreiding van antisemitisme.

„In plaats van zich te richten op misdaden tegen de menselijkheid en de oorlogsmisdaden begaan door de terroristische organisatie Hamas tijdens de ergste afslachting van het Joodse volk sinds de Holocaust, kiezen de Verenigde Naties ervoor de staat Israël opnieuw aan te vallen met valse beschuldigingen”, verklaart Netanyahu. Hij spreekt van „absurde claims” over de vernietiging van seksuele en reproductieve gezondheidszorgfaciliteiten in Gaza.

In het rapport staat dat Israël het vermogen van Palestijnen om zich voort te planten deels heeft vernietigd. De onderzoekers schrijven over systematische aanvallen op onder meer kraam- en ivf-klinieken en een toename van sterfgevallen onder zwangeren door beperkte toegang tot medische benodigdheden. Ook worden Israëlische troepen ervan beschuldigd seksueel geweld te gebruiken als oorlogstactiek.

De onderzoekers brachten in 2024 een rapport uit over mensenrechtenschendingen door Hamas en andere Palestijnse terreurgroeperingen bij hun aanval op Israël in oktober 2023. Bij die geweldsuitbarsting vielen bijna 1200 doden. Een team van VN-experts zei in datzelfde jaar dat er „redelijke gronden” zijn om te geloven dat tijdens de aanval seksuele geweldsmisdrijven, waaronder verkrachting, plaatsvonden.