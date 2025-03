Merkel ontkent achterhouden informatie over herkomst coronavirus

Merkels woordvoerder noemde de beschuldiging „categorisch onjuist” in reactie op vragen van Tagesspiegel. De Duitse krant vroeg of Merkel, die in 2021 aftrad, relevante informatie voor het publiek had achtergehouden. Haar opvolger, Olaf Scholz, weigerde woensdag commentaar te geven.

Ruim vijf jaar na de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 is de oorsprong nog steeds niet definitief vastgesteld. Een van de theorieën is dat het virus afkomstig is uit het Chinese Wuhan Instituut voor Virologie. De eerste besmettingen met het coronavirus werden in de stad Wuhan ontdekt. De BND zou in 2020 „plausibel bewijs” hebben gevonden voor deze theorie, al waren niet alle betrokkenen even overtuigd. Deze informatie werd niet openbaar gemaakt.

De publicatie over het rapport in Die Zeit, de Süddeutsche Zeitung en de Zwitserse Neue Zürcher Zeitung leidde ook tot een reactie vanuit China. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep donderdag op tot voorzichtigheid en politieke terughoudendheid.