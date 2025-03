Poolse president wil Amerikaanse kernwapens in Polen

Duda stelt dat bijvoorbeeld Amerikaanse nucleaire wapens uit West-Europa naar Polen kunnen worden verplaatst. „De grenzen van de NAVO zijn in 1999 naar het oosten opgeschoven, dus 26 jaar later zou ook de NAVO-infrastructuur naar het oosten moeten verschuiven. Voor mij is dat vanzelfsprekend.”

Het Kremlin kan het als provocatie ervaren als de VS besluiten om kernwapens dichter bij de Russische grens op te slaan. Duda zei dat de Amerikaanse president Donald Trump er uiteindelijk over moet beslissen, maar merkte ook op dat Rusland iets vergelijkbaars heeft gedaan. „Rusland aarzelde niet eens toen ze hun kernwapens naar Belarus verplaatsten”, aldus de Poolse president. „Ze vroegen niemand om toestemming.”

Duda geldt als president als de opperbevelhebber van de strijdkrachten. Hij staat niet aan het hoofd van de Poolse regering. Dat is premier Donald Tusk.