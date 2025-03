12 jaar cel voor moordpoging op ex-vrouw waarbij zij oog verloor

De rechter noemde het „onbegrijpelijk dat de verdachte het leven van de moeder van zijn eigen dochter wilde beëindigen”. De dochter lag te slapen toen R. de vrouw neerschoot. „De dochter zal moeten opgroeien met het besef dat haar vader haar moeder heeft willen neerschieten.”

De jaren voor het schietincident had R. zijn ex-vrouw al meerdere keren lastiggevallen, gestalkt, bedreigd en mishandeld. R. en het slachtoffer hadden jarenlang een relatie en scheidden in de zomer van 2020.

Er was twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist. Omdat deskundigen echter geen persoonlijkheids- of psychische stoornis konden vaststellen, is volgens de rechtbank niet voldaan aan de eisen van tbs.

De strafzaak tegen R. was vorig jaar al grotendeels behandeld, maar na de strafeis gaf de verdachte aan dat hij zich toch graag wilde laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Hoewel zij geen stoornis hadden vastgesteld, eiste de officier van justitie toch een tbs-behandeling, waar de rechtbank dus niet in mee is gegaan.

Tijdens de behandeling van de zaak vorige maand, vertelde het slachtoffer in een aangrijpende slachtofferverklaring dat ze andere vrouwen wilde waarschuwen voor „monsters” zoals haar ex-man. „Hij hoopte dat ik die dag mijn laatste adem zou uitblazen”, zei ze. Ze vertelde de rechter dat ze nooit meer haar dochter kan ruiken, en ook nooit zal proeven wat het meisje zal bakken, maar ze probeert hoopvol te blijven. „Mijn dochter en ik gaan nu het leven leiden zoals wij dat willen. Niemand kan ons daarvan weerhouden.”