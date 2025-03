Europarlementariërs verontwaardigd over corruptie door Huawei

Het Belgische federaal parket bevestigt dat aantal niet, maar laat wel aan de nieuwssite weten dat „’meerdere personen zijn ondervraagd en verder worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij omkoping van leden van het Europees Parlement”.

„Bizar en onacceptabel”, zegt CDA-Europarlementariër Tom Berendsen. „Je laat je rechtstreeks voor het Chinese karretje spannen terwijl veiligheidsdiensten al jaren waarschuwen. Dit beschadigt het al broze vertrouwen dat mensen in de politiek hebben. Deze figuren moet je keihard aanpakken en straffen.”

„Blijkbaar hebben de Chinezen de Russische modus operandi overgenomen”, aldus Europarlementariër Bart Groothuis (VVD). „De geloofwaardigheid van ons instituut staat op het spel.” Hij roept voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola op om krachtige maatregelen te nemen.

D66-Europarlementariër Raquel García Hermida-van der Walle stipte de situatie donderdag aan in het Europees Parlement. Ze vindt dat er weer moet worden gekeken naar de gezamenlijke integriteitswaakhond voor bestuurders, een orgaan waarmee het parlement vorig jaar instemde na ‘Qatargate’. De EU-regeringsleiders stemden echter niet in met de oprichting van dit orgaan. „We hebben nu actie nodig”, zei de D66-politica daarover in het parlement.

Ongeveer twee jaar geleden kwam het corruptieschandaal aan het licht, waarbij Europarlementariërs werden beschuldigd van het aannemen van geld van Qatar en Marokko om de belangen van die landen binnen de EU te behartigen.