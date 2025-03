Oekraïne viel Koersk vorig jaar binnen en veroverde een gebied rond Soedzja. Rusland lanceerde een tegenoffensief en zou de afgelopen tijd snel zijn opgerukt. Legerleider Valeri Gerasimov zei woensdag dat 86 procent van het door Oekraïne veroverde gebied weer in Russische handen was. Russische staatsmedia zonden ook beelden uit van Russische militairen die de vlag zouden hijsen in het centrum van Soedzja.

Als Oekraïne wordt verdreven uit Koersk, zou dat de Oekraïense positie verzwakken bij toekomstige onderhandelingen. Er kan dan geen Russisch grondgebied worden geruild voor door Rusland bezette gebieden in het oosten van Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin bracht woensdag een bezoek aan Koersk en sprak daar met hoge militairen. Hij zei dat de Oekraïense militairen in het gebied een volledige nederlaag moest worden toegebracht.